Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Efe Apartmanı'nda, derin üzüntüye neden olan bir ölüm vakası yaşandı. Dokuz aylık hamile olan Şeyma K.'den (33) uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan incelemede, genç kadın evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. İlk bulgular ve olay yerindeki tespitler, trajedinin kaynağının kombiden kaynaklanan doğalgaz sızıntısı olabileceği yönünde yoğunlaştı.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan gelen kara haber

Eşi Şeyma K.'nin telefonlarına yanıt vermemesi üzerine endişelenen Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve ardından iş yerinden izin alarak hızla evine geldi. Kendi anahtarıyla kapıyı açamayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve girildi. İçeri giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.'yi oturma odasında hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde genç kadının maalesef hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, annenin karnındaki dokuz aylık bebeği kurtarma umuduyla Şeyma K.'yi derhal Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk etti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Kombi çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit edildi

Olayın kesin nedenini belirlemek üzere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Doğalgaz Dağıtım Şirketi yetkilileriyle birlikte evde detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan ilk teknik araştırmalar sonucunda, evdeki ısıtma sistemi olan kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı olduğu yönünde kritik bir bulguya ulaşıldı. Bu tespit, anne ve bebeğin ölüm nedeninin yüksek ihtimalle doğalgaz zehirlenmesi olduğu ihtimalini güçlendirdi. Yaşamını yitiren Şeyma K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.