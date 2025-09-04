Son Mühür- Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, sık sık yurtdışı tatillerine çıkıyor. Geçtiğimiz ay İtalya’ya giden ikili, Como Gölü’nde teknede gerçekleşen evlilik teklifi ile gündeme gelmişti. Türkoğlu, bu özel an hakkında ilk kez konuşarak şu ifadeleri kullandı:



“İtalya’yı çok merak ediyordum, teklifin orada olmasını istemiş. Benim için çok özel ve hiç beklemediğim bir andı. Hayat bize ne getirirse, her şeyin hayırlısı olsun.”

Türkoğlu’nun parmağındaki tektaşın büyüklüğü de dikkatlerden kaçmadı.

“Ata ile tanıştığımda hayatımda biri vardı”

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sevgilisiyle tanışma hikâyesini de paylaştı. Türkoğlu, “İki yıl önce Ata’nın mekanına arkadaş grubumla gitmiştim. Sosyal medyadan beni takip etmiş ama o dönem hayatımda başka biri vardı, bu yüzden geri dönmedim. Sonrasında Bodrum’da bir kampta karşılaştık, kahve içtik ve öyle başladı” sözleriyle tanışma sürecini anlattı.

Reklamdan rekor ücret

Oyunculuk kariyerine başarılı projelerle devam eden Türkoğlu, yeni reklam anlaşmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Bir tekstil markasının reklam filminde rol alan oyuncunun, bu işbirliği karşılığında 10 milyon TL kazandığı belirtildi.