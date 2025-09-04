Son Mühür/ Begüm Mol- Kastamonu Belediyesi, 24 Ağustos’ta Atatürk’ün kente gelişinin yıl dönümünü kutlamak için etkinlik düzenledi. Programda sahne alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, konser kıyafeti üzerinden eleştirilerin hedefi oldu. Kastamonu Belediye Meclisi’nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, sanatçının sahneye çıkışını sert ifadelerle eleştirdi.

Namlı’dan sert sözler

Ahmet Namlı konuşmasında, Mosso’nun konseriyle ilgili, “Ahlaksızları alnına vurmazsanız size ahlak dersi vermeye kalkarlar. Kastamonu’ya bu yakışıyor mu? Kızlarımızı özgürlük adı altında yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. O bayanı buraya getiren ben miyim? YouTube’dan gördüm, karnım cız etti” ifadelerini kullandı. Namlı, özellikle Kastamonu’nun simge isimlerinden Şerife Bacı’ya atıfta bulunarak Mosso’nun kıyafetinin kente uygun olmadığını ileri sürdü.

Mosso’dan sosyal medya yanıtı

Melek Mosso, kendisine yöneltilen sözlerin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Sanatçı, “Hangi partiden olursa olsun, bir temsilcinin halkı bölen bu üslubunu hayretle dinledim. Konserde hem başı açık hem kapalı, genci yaşlısıyla herkes bir aradaydı. İki konuda haklıydı; Kastamonu uzun yıllardır böyle bir kalabalıkla eğlenmedi ve halk tek ses olup şarkılarımı söyledi” dedi.

“Yine çağırın, yine gelirim”

Mosso, açıklamasında ayrıca kutlamanın Atatürk’ün kıyafet ve şapka devriminin 100. yılına denk gelmesine dikkat çekti. “Böylesine anlamlı bir günde bu sözlerin sarf edilmesi asıl gaflettir” diyen sanatçı, konserden büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Mosso, sözlerini “Yine çağırın, yine geleceğim. Çağdaş bir Türk kadını olarak yine istediğimi giyeceğim” ifadeleriyle sonlandırdı.