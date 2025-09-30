İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk, kampüs içindeki Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu’nda yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Tuluk’un vefatı, üniversite camiasında büyük üzüntüyle karşılandı ve olay hem sosyal medya hem de öğrenci topluluklarında geniş yankı uyandırdı. Ailesi ve arkadaşları genç yaşta yaşanan bu kaybın şokunu yaşarken, üniversite yönetimi de resmi açıklama ile taziye dileklerini paylaştı.

Sıla Ahsen Tuluk Kimdir?

Sıla Ahsen Tuluk, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nde öğrenciydi. Akademik başarısıyla ve sosyal çevresiyle tanınan Tuluk, İstanbul’da eğitimine devam ediyordu. Üniversitedeki arkadaşları, Tuluk’un çalışkan, girişimci ve hayalleri olan bir genç olduğunun altını çiziyor. Tuluk’un ailesi ve sevenleri, yaşanan ani ölümle sarsıldı.

Olayın Detayları ve Ölüm Nedeni

Olay, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’ndeki İTÜ yerleşkesinde meydana geldi. Öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düşen Tuluk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi ve olayla ilgili polis tarafından hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Yurdundaki güvenlik önlemleri, olayın ardından öğrenciler ve aileler tarafından tartışılmaya başlandı. Tuluk’un öldürüldüğü yönünde bir bulguya şu aşamada rastlanmadı; ölüm nedeni yüksekten düşme olarak kayıtlara geçti.

Üniversitenin ve Toplumun Tepkisi

İTÜ yönetimi ve akademik camia, taziye mesajı yayımlayarak Tuluk’un ailesine başsağlığı diledi. Olay sonrası kampüste ve yurtta üzüntü hakim oldu. Ünideki arkadaşları sosyal medyada anma mesajları paylaştı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çağrılarda bulundu.

Soruşturma Süreci ve Gündemdeki Sorunlar

Olayla ilgili adli tıp raporunun hazırlanması ve idari soruşturmanın sonucu bekleniyor. Güvenlik önlemlerinin yeterliliği, yurt ortamında yaşanabilecek riskler ve gençlerin psikososyal desteği gibi başlıklar tartışılıyor. Yetkililer sürecin titizlikle takip edildiğini, aileyi ve üniversite camiasını bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.