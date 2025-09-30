Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Kemal Efe, 81 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, kentin köklü aileleri ve sanayi çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı. Uzun yıllar Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) yönetiminde yer alan Efe, kentte hem iş yaşamı hem sosyal sorumluluk projeleriyle tanındı.

Ali Kemal Efe Kimdir?

Ali Kemal Efe, Bursa'nın tanınmış simalarından biri olarak uzun yıllar iş dünyasında etkinlik gösterdi. 1960-1961 dönemi Bursa Ticaret Meslek Lisesi mezunu olan Efe, BUSİAD'ın eski yöneticilerinden biri olarak sanayi şehri Bursa’da birçok projede aktif rol oynadı. İşadamı kimliğinin yanı sıra kentin sosyal, kültürel etkinliklerinde de adından söz ettirdi.

Ölüm Nedeni ve Son Gelişmeler

Efe, yaz aylarını geçirdiği Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde denize girdikten bir süre sonra fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilse de kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Efe’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Ailesi ve Çevresinin Tepkileri

Vefat haberi, aile üyeleri ve yakın dostları başta olmak üzere iş ve ekonomi dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada Efe için çok sayıda veda ve taziye mesajı paylaşıldı. Ali Kemal Efe’nin anısına, iş dünyasındaki çeşitli dernekler de başsağlığı mesajları yayımladı.

Cenaze Töreni

Ali Kemal Efe'nin cenazesi, 30 Eylül Salı günü, Bursa Emirsultan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Kentin önde gelen isimlerinin ve dostlarının törende hazır bulunması bekleniyor.

Bursa’da hem iş yaşamında hem sosyal yapıda iz bırakan Ali Kemal Efe, ardında saygın bir isim ve geniş bir dost çevresi bırakarak hayata veda etti. Yakınları ve sevenleri, onu toplumun öncü isimlerinden biri olarak anmaya devam ediyor.