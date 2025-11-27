Son Mühür- 2000’li yılların başında yayınlanan “Sihirli Annem” dizisinde Toprak karakteriyle tanınan Jennifer Boyner, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor.

Dizide Defne Joy Foster’ın kızını canlandıran Boyner, uzun yıllar sonra çocukluk dönemine dair yaşadığı zorlukları anlattı.

“Kıvırcık saçlarım yüzünden zorbalığa uğradım”

Babası Nijeryalı, annesi Türk olan Boyner, küçük yaşlarda fiziksel özellikleri nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını söyledi. Özellikle kıvırcık saçları nedeniyle baskı gördüğünü belirten genç oyuncu, o dönemi şöyle anlattı:

“10 yaşındayken okulda yaşadığım stres ve saçlarımla ilgili hissettiğim baskı yüzünden zor günler geçirdim. Bu durum saçlarımın dökülmesine neden oldu.”

“Saçlarımda hala izleri duruyor”

Boyner, çocukluk yıllarında yaşadığı zorbalığın hayatında kalıcı etkiler bıraktığını, saçlarında hala o günlerin izlerini taşıdığını dile getirdi. Bu süreçten psikolojik olarak etkilendiğini ancak zaman içinde güçlendiğini belirtti.

“Dökülen her tel bana kendimi sevmeyi öğretti”

Jennifer Boyner, yaşadığı travmanın kendisini daha güçlü bir bireye dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bugün görüyorum ki saçlarımın dökülen her teli bana kendimi sevmeyi öğretti. O günlerden kalan izler ise hala saçlarımda.”

Sosyal medyada ilham veren paylaşım

Boyner’in bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç oyuncunun kendini kabul etme sürecine dair sözleri, takipçileri tarafından “ilham verici” olarak değerlendirildi.