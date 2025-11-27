Son Mühür- ATV’nin gündüz kuşağında ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Palu ailesi, Ocak 2019 itibarıyla ülke çapında en çok konuşulan başlıklardan biri hâline gelmişti. Yayınlarda ortaya çıkan çarpıcı bilgiler, olayın sıradan bir kayıp başvurusunun ötesine taşınmasına neden oldu.

Kaybolan Meryem ve Melike için başvuru yapmışlardı

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile Aralık 2018’de programa başvurarak, 2008 yılında kaybolan Meryem ve bir yıl sonra kaybolan torun Melike’nin bulunmasını talep etmişti. Ancak süreç ilerledikçe ortaya çıkan detaylar, olayların seyrini tamamen değiştirdi.

İddialar her yayında ağırlaştı

Programın her bölümünde yeni bilgi ve iddialar gündeme geldi. Bazı aile üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi çok ciddi suçlamalar kamuoyunun gündemine taşındı. O dönem Türkiye haftalarca Palu ailesi olayını tartışmış, dosya ülkenin hafızasına kazınmıştı.

HBO Max’ten belgesel duyurusu

Olay yıllar sonra yeniden gündeme geldi. HBO Max Türkiye’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Palu ailesi dosyasının suç belgeseli formatında platformda yayınlanacağı belirtildi.