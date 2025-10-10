Son Mühür - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin sanığı avukat Serdar Öktem, 4 gün önce akşam saatlerinde Şişli’de öldürülmüştü. Olayla bağlantılı olarak ikisi çocuk 13 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler, sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri saat 17.00 civarında tamamlanan şüphelilerden, 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet soruşturmasına dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 (beş) şüpheli S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6 (altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır.