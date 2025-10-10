Son Mühür - Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin sanığı avukat Serdar Öktem, 4 gün önce akşam saatlerinde Şişli’de öldürülmüştü. Olayla bağlantılı olarak ikisi çocuk 13 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler, sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
9 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest
Savcılıktaki ifadeleri saat 17.00 civarında tamamlanan şüphelilerden, 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet soruşturmasına dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 (beş) şüpheli S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6 (altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır.