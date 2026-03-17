Son Mühür - Anand’ın Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik, enerji ve özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınacak.

Kanada tarafı, son dönemde yükselen tansiyonun daha da büyümemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Diplomatik temaslarda “gerilimin düşürülmesi” ve sivillerin korunması başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Ziyaretin bir diğer önemli boyutu ise kriz yönetimi. Kanada’nın bölgede bulunan vatandaşlarına yönelik olası tahliye planlarının da görüşmelerde gündeme gelmesi öngörülüyor.

Anand, Türkiye temaslarının ardından Londra’ya geçecek. Burada düzenlenecek Chatham House Küresel Ticaret Konferansı’na katılacak ve İngiliz yetkililerle bir araya gelecek. Görüşmelerde küresel ticaret, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmeler değerlendirilecek.

Türkiye’nin hem NATO içindeki konumu hem de bölgeye yakınlığı nedeniyle bu ziyaretin diplomatik açıdan önemli olduğu değerlendiriliyor.