Maldivler Cumhuriyeti, tütünle mücadelede küresel çapta çığır açacak bir düzenlemeyi hayata geçirerek, Ocak 2007'den sonra doğanlara yönelik sigara yasağını resmi olarak uygulamaya koydu. Bu radikal adım ile Maldivler, tütün ürünlerine nesiller boyu sürecek yasak getiren ve bu uygulamayı kalıcılaştıran dünyadaki tek ülke unvanını kazandı. Maldivler hükümeti, Tütün Kontrol Yasası'nda yapılan bu kapsamlı değişikliklerin, ülkenin kamu sağlığını güvence altına alacağını ve gelecekteki nesillerin tütünsüz büyümesini teşvik edeceğini vurguladı.

Yeni dönem başladı: Tütünsüz bir nesil hedefleniyor

Maldivler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Tütün Kontrol Yasası'ndaki yeni maddelerin bugünden itibaren resmi olarak yürürlüğe girdiği belirtildi. Bu düzenlemenin temelini, 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan hiçbir kişinin Maldivler'de tütün ve tütün ürünlerini ne satın alabilmesi ne de kullanabilmesi oluşturuyor. Hükümet, bu kısıtlamayla, tütün bağımlılığı döngüsünü kalıcı olarak kırmayı ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Turistler dahil herkes kapsamda

Uygulamanın dikkat çeken bir diğer yönü, Maldivler'in lüks turizm destinasyonu olması sebebiyle, yasağın sadece yerel halkı değil, ülkeye gelen tüm turistleri de kapsaması. Yani 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan yabancı ziyaretçiler de Maldivler sınırları içinde tütün ürünü tüketemeyecek. Bu kapsamda, tütün ürünleri satan perakendecilere de önemli bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Satış noktaları, yasağın ihlal edilmemesi için her satış öncesinde müşterilerinin yaş kontrolünü yapma zorunluluğuyla karşı karşıya.

Elektronik sigara ve yüksek para cezaları

Yeni Tütün Kontrol Yasası, sadece geleneksel sigaraları değil, aynı zamanda elektronik sigara ve buharlı cihazların satışını ve kullanımını da yaş sınırı gözetmeksizin tamamen yasakladı. Yasağa uymayanlara yönelik caydırıcı cezalar da belirlendi. Reşit olmayan kişilere tütün ürünleri satan perakendeciler, 50 bin rufiyaa (yaklaşık 3 bin 200 Amerikan Doları) gibi yüksek bir para cezası ile cezalandırılacak. Elektronik sigara kullanmanın cezası ise 5 bin rufiyaa (yaklaşık 320 Amerikan Doları) olarak tespit edildi.