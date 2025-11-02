İstanbul'da her yıl büyük bir heyecanla koşulan ve şehrin iki yakasını birleştiren İstanbul Maratonu, bugün (2 Kasım Pazar) düzenleniyor. Bu önemli spor etkinliği sebebiyle İstanbul Valiliği, maraton güzergâhı ve bu güzergâhlara bağlanan kritik noktaların kademeli olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına, yetkililer tarafından detaylı alternatif rotalar oluşturularak kamuoyuyla paylaşıldı.

Köprü ve bağlantı yollarında ilk kapatmalar sabah 03.00’te başladı

Valilik tarafından daha önce yapılan bilgilendirmede, 2 Kasım Pazar günü erken saatler itibarıyla maraton parkurunun çevresindeki trafiğin kesileceği belirtilmişti. Kapanışın ilk aşaması, saat 03.00 itibarıyla uygulamaya konuldu. Bu erken saatte trafiğe kapatılan ana güzergâhlar, genellikle köprü ve ana arter bağlantı noktalarını içeriyor. Bu kapsamda, Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası ve Sait Çiftçi varyantı gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne erişimi sağlayan kritik noktalar araç geçişine kapatıldı. Ayrıca, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı'nın D-100 katılımları ve Anadolu Yakası'nda Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları ile Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü de kapalı güzergahlar arasına alındı. Trafik akışının devamı için sürücüler, Büyükdere - Balmumcu / Levent - Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu ve Yıldız Posta - Esentepe yönü gibi belirlenen alternatiflere yönlendirildi.

Tarihi yarımada ve kıyı şeridi saat 06.00 itibarıyla kapandı

Trafik düzenlemesinin ikinci ve en kapsamlı aşaması ise sabah saat 06.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu aşamada, özellikle tarihi yarımadayı ve sahil şeridini içeren uzun bir parkur trafiğe kapatıldı. Kapanan güzergâhlar arasında, Marmara Denizi kıyısı boyunca uzanan Rauf Orbay Caddesi'nin Florya ve Yenikapı yönleri ile Sahil Kennedy Caddesi'nin Unkapanı-Bakırköy arasındaki bölümü yer alıyor. Kentin simge yapılarından olan Galata Köprüsü'nün iki yönlü olarak trafiğe kapatılması da dikkat çekiyor. Ayrıca, uluslararası ulaşım ağı için büyük öneme sahip Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak maraton bitimine kadar hizmet veremeyeceği bildirildi. Tarihi yarımadada ise Divanyolu, Ankara Caddesi, Alemdar Caddesi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresindeki tüm bağlantı yolları geçişe kapatıldı.

İstanbullular için belirlenen güvenli alternatifler

Valilik, maraton süresince şehir içi ulaşımın aksamaması için geniş kapsamlı alternatif yollar belirledi. Bu güzergâhlar, özellikle sahil yolunun kapalı olması nedeniyle iç bölgelerdeki ana arterlere kaydırıldı. Sürücülerin kullanabileceği alternatif rotalar; şehrin önemli arterleri olan Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi ve Millet Caddesi olarak açıklandı. Ayrıca, şehirlerarası ve çevre yollarına ulaşım için Ekrem Kurt Bulvarı ve ana ulaşım damarı D-100 Karayolu'nun kullanılması tavsiye edildi. Vatandaşların, gün boyunca trafik yoğunluğu yaşamamak adına toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve güzergâh değişikliklerini dikkate alarak seyahate çıkmaları önemle rica edildi.