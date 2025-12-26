Son Mühür / Yağmur Daştan- Seferihisar’da yurttaşlar, çevre ve demokrasi platformları ile çeşitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Kolin Holding’in işlettiği Teos (Sığacık) Yat Limanı için planlanan kapasite artışına karşı harekete geçti. Topluluk, projeye ilişkin hazırlanan Nihai ÇED Raporu’na yönelik itiraz dilekçelerini Seferihisar Kaymakamlığı’na teslim etti. Kaymakamlık tarafından kayıt altına alınan dilekçelerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilmesi talep edildi.

İtiraz dilekçesinde nelere yer verildi?

İtirazların dilekçesinde, yerel yönetimlerin olumsuz görüşlerinin yok sayılması, sit alanlarına ilişkin koruma süreçlerinin tamamlanmamış olması, Alaçatı–Sığacık hattının ekolojik kırılganlığı ile Sığacık Körfezi’nin deprem ve tsunami riski yer aldı. Dilekçelerde, Seferihisar Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeye dair açık itirazlarına rağmen “nihai karar” verilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanırken; özellikle kentsel ve arkeolojik sit alanlarıyla iç içe olan bölgede, koruma kurullarının süreçleri tamamlanmadan böylesi bir uygulamaya gidilmesinin ciddi riskler barındırdığı ifade edildi.

Akdeniz Foku hassasiyeti vurgulandı

Marina'da görüldüğü belirtilen Akdeniz Foku...

Alaçatı–Sığacık kıyılarının Akdeniz foku başta olmak üzere birçok canlı türü için yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çeken itirazcılar, kapasite artışının bu hassas ekosisteme etkilerinin ÇED sürecinde yeterince ortaya konulmadığını altını çizdi. Ayrıca geçmişte yaşanan depremler ve tsunami olayları hatırlatılarak, afet riskinin yüzeysel değil, bütüncül biçimde değerlendirilmesi gerektiği dile getirildi.

“Marinanın genişletilmesini isteyen kimse yok”

Öte yandan, EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi ve Seferi Keçi Dergisi Yayın Yönetmeni Baha Okar, itiraz dilekçelerinin teslim edilmesinin ardından Son Mühür’e şu açıklamayı yaptı:

“İtiraz dilekçelerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletmek üzere Seferihisar Kaymakamlığı’na itiraz dilekçelerimizi verdik. ÇED Nihai Raporu, geçtiğimiz hafta askıya asılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Seferihisar Belediyesi de konuyla ilgili itiraz dilekçelerini kurum olarak iletti. Onlar da bu konuyla ilgili oldukça duyarlı. Şu anda Seferihisar’da marinanın genişlemesini isteyen kimse yok. Genelde bu konularda esnafın beklentisi olur, ‘Yatlar, alım gücü yüksek insanlar gelecek. Ekonomi gelişecek’ diye düşünülür ama inanın burada kimsenin böyle bir beklentisi yok. Sığacık’ta Marina yeni değil; yıllardır burada. Bugüne kadar esnafa dişe dokunur bir faydası olmadı. Büyük bir umutla beklediklerini ama hiçbir şey görmediklerini söylüyorlar. Öte yandan bazı kesimlerin ‘İstihdam yaratılacak’ gibi açıklamaları oldu. ÇED Raporunda da kendileri dile getirmişler, kapasite artışı ile beraber 17 kişiyi istihdam edecekler. Bu da oldukça gülünç.”

“Mücadelemize devam edeceğiz”

Balıkçıların projeye net biçimde karşı çıktığını vurgulayan Okar, “Aynı koyun içinde 100 tekne kapasiteli Sığacık Balıkçılar Kooperatifi var. Seferihisar zaten balıkçı kenti. Marinanın yüzer iskelelerinin koyun girişini kapatacak olması büyük risk. Burada hem küçük balıkçı tekneleri hem de gezi tekneleri var, koyda sürekli trafik oluyor. Koyun girişinin bir kısmı zaten çok sığ; kapasite artışı gerçekleşirse bu durum daha da büyük sıkıntılara yol açacak. Bu tarz projeler ‘Kamu yararı’ olarak anlatılır ya aslında hiç de öyle bir şey yok. Bunun herkes farkında. Bizler hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacak, demokratik haklarımız çerçevesinde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.