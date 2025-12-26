Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 26 Aralık Cuma günü itibarıyla bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini duyurdu. Bugün kaydedilen en düşük sıcaklıklar il merkezlerinde Aydın’da 7, İzmir ve Manisa’da 8 derece olurken; iç kesimlerde soğuk hava etkisini daha sert hissettirdi. Bayındır’da termometreler 3 dereceyi, Tire ve Ödemiş’te ise 4 dereceyi gösterdi. Bugün bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, hava sıcaklıklarının düne oranla 1 ila 3 derece daha azalması bekleniyor.

Sürücülere pus ve gizli buzlanma uyarısı

Cuma sabahı itibarıyla özellikle iç kesimlerde etkili olan pus ve yer yer sis hadisesi, görüş mesafesini kısıtlayarak trafiği olumsuz etkiliyor. Meteoroloji yetkilileri, rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceğini belirtirken, sürücülerin özellikle sabah saatlerindeki puslu havaya karşı tedbirli olmalarını önerdi. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Aydın’da 16, İzmir’de 15 ve Manisa’da 12 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu sıcaklıklar çakılıyor: Pazar gününe dikkat!

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için meteorolojik raporlar sıcaklıkların düşmeye devam edeceğini işaret ediyor. Cumartesi günü İzmir’de sıcaklıklar 5-10 derece bandına inerken, Manisa’da en düşük sıcaklık 3 dereceye kadar gerileyecek. Asıl dondurucu etki ise 28 Aralık Pazar günü hissedilecek. Pazar günü İzmir’de termometrelerin 1 dereceyi görmesi beklenirken, Aydın’da 0, Manisa’da ise eksi 1 derece ile sıfırın altına düşen değerler öngörülüyor. Güney Ege kıyılarında ise rüzgârın zaman zaman kuvvetli hissedilmesi soğuk havayı daha etkili kılacak.

Çiftçiler ve vatandaşlar için "Zirai don" ve "sayaç" alarmı

Soğuk hava dalgasıyla birlikte pazar günü bölge genelinde riskli bir hava tablosu oluşacak. Kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli don olayı bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerin aralıksız sürdüğü bölgede, üreticilerin mahsullerini korumak adına gerekli önlemleri almaları istendi. Ayrıca, dondurucu soğuklar nedeniyle açıkta bulunan su sayaçlarının patlama riskine karşı izolasyon yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyarısını yenileyen Meteoroloji, vatandaşların can ve mal güvenliği için dikkatli olmalarını rica etti.