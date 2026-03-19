Son Mühür- İzmir Valisi Süleyman Elban, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Elban, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında da bulundu.

"Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz"

Vali Elban mesajında, Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan’ı geride bırakırken; gönüllerimizi aydınlatan, kalplerimizi birbirine daha da yakınlaştıran Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz.

Bir ay boyunca sabırla tutulan oruçlar, edilen dualar, yapılan yardımlar ve paylaşılan sofralar; bizlere merhameti, paylaşmayı ve dayanışmayı bir kez daha hatırlattı. Bu güzel erdemlerin bayramla birlikte hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum."

“Bayramlar kırgınlıkların sona erdiği özel zamanlardır”

Bayramların toplumsal birlikteliği pekiştirdiğine dikkat çeken Elban, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, dargınlıkların sona erdiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel zamanlardır.

Büyüklerimizin hayır dualarını almak, küçüklerimizin yüzündeki tebessüme vesile olmak, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunmak ve paylaşmanın bereketini birlikte yaşamak, bayramların asıl anlamını ortaya çıkarır."

Birlik ve dayanışma mesajı

Toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Elban, bayramın birlik duygusunu pekiştirmesi temennisinde bulundu:

"Bu mübarek günlerin; milletçe birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesine, dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve gönüller arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmasına vesile olmasını diliyorum.

Aziz milletimizin köklü değerlerinden beslenen kardeşlik duygusunun, bugün de bizleri aynı umut ve inanç etrafında buluşturmasını temenni ediyorum."

"Trafik kurallarına uyalım..."

Bayram tatili süresince yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Elban, trafik güvenliği konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Sevdiklerine kavuşmanın heyecanıyla yola çıkan tüm hemşehrilerimizin, trafikte gösterecekleri sabır ve özenle hem kendi can güvenliklerini hem de sevdiklerinin huzurunu koruyacaklarına yürekten inanıyorum. Trafik kurallarına uyalım ki bayramın sevinci yol boyunca bizimle olsun."

"Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Vali Elban, mesajının sonunda İzmir başta olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutladı: "Bu duygu ve düşüncelerle; başta İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.