Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak ESHOT Genel Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Buca Gediz yerleşkesinde gerçekleştirilen buluşmada, ESHOT yönetimi ve sendika temsilcileri de hazır bulundu.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle birlikte Türkiye’nin en güçlü yerel yönetim yapılarından biri olduğunu belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve diğer tüm birimleriyle Türkiye’nin en büyük ve güçlü kurumlarından biri.

Böyle bir kurumun varlığı İzmir için onurdur. Bu kurumun bir mensubu olmak hepimiz için gurur kaynağıdır. On binlerce çalışanımızın emeğiyle ortaya çıkan bu yapı İzmir için güçtür, huzurdur, güvendir” dedi.

“Belediyenin gülümseyen yüzüsünüz”

ESHOT çalışanlarının kent yaşamındaki rolüne dikkat çeken Tugay, özellikle şoförlerin vatandaşla birebir temas kurduğunu vurguladı.

“ESHOT şoförlerimizle gurur duyuyorum. Duruşunuzla insanlara verdiğiniz güven, hepimiz adına sergilediğiniz bir tutumdur.

Sizler o otobüsün içerisinde belediyenin yüzü, sesi, gülümseyişisiniz” ifadelerini kullanan Tugay, çalışanların kurumsal temsil açısından kritik bir görev üstlendiğini söyledi.

Toplu ulaşımda sosyal belediyecilik vurgusu

Toplu ulaşım politikalarına da değinen Tugay, İzmir’de sunulan hizmetin Türkiye’nin en uygun fiyatlı sistemlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son dönemde yapılan ücret artışının küresel petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirten Tugay, maliyetlerin büyük bölümünün belediye tarafından karşılandığını ifade etti.

İzmir’e özgü 90 dakika uygulamasının sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olduğunu kaydeden Tugay, çok sayıda yolcunun ücretsiz ya da indirimli hizmetten yararlandığını söyledi.

“Kalbinizden iyiliği hiçbir zaman eksik etmeyin”

Personeline hitaben birlik, saygı ve empati mesajı veren Tugay, şu ifadeleri kullandı: “Rica ediyorum yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden iyiliği hiçbir zaman eksik etmeyin.

Çünkü yaşadığımız bu kısa ömrün sonunda en çok gurur duyacağımız şeyler yaptığımız iyilikler olacak. Hepiniz bu vatanı sevin, insanlara saygı duyun ve elinizden gelenin en iyisini yapın.”

Örnekköy’de ikinci buluşma: “Biz şehrin kıymetini bilen insanlarız”

Bayramlaşma programının ikinci durağı ise Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Örnekköy Yerleşkesi oldu. Burada da personelle bir araya gelen Tugay, İzmir’in değerine vurgu yaptı. Şehrin zaman zaman siyasi gerekçelerle eleştirildiğini belirten Tugay, “Biz şehrin kıymetini bilen insanlarız.

Görevimiz, İzmir’de yaşayan herkese eşit ve adil hizmet sunmak. İzmir’in temelinde hoşgörü ve dayanışma vardır” diye konuştu.

“Bu şehre sevgi ve saygıyla bakıyor”

Belediye çalışanlarının yalnızca bir görev değil, toplumsal sorumluluk üstlendiğini belirten Tugay, hizmet anlayışının sahada hissedilmesi gerektiğini vurguladı:

“Konuştuğunuz her insan, ziyaret ettiğiniz her ev şunu hissetmeli: İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları bu şehre sevgi ve saygıyla bakıyor. Biz halkımızı asla yalnız bırakmayacağız.”

“Kuruma sahip çıkmanızı istiyorum”

Konuşmasının sonunda kamu çalışanlarına önemli bir sorumluluk yükleyen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu görev tarihi bir görev. Sizden hem bu kuruma sahip çıkmanızı, hem İzmir’e sahip çıkmanızı, hem Türkiye’ye sahip çıkmanızı istiyorum.”