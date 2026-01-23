Sığacık’ta doğal sit derecesinin düşürülmesine karşı açılan davada bilirkişi keşfi gündeme geldi. Keşif öncesinde çevre örgütleri ve davacı yurttaşlar tarafından yapılan basın açıklamasında, bölgenin ekolojik önemi ve karşı karşıya olduğu yapılaşma baskısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Çevre örgütlerinden ortak açıklama

Bilirkişi incelemesi öncesinde EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) ve davacı yurttaşlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde yapılan bilgilendirmelerde, davanın yalnızca idari bir sit derecesi değişikliği değil, Sığacık’ın geleceğini ilgilendiren kapsamlı bir çevre mücadelesi olduğu vurgulandı.

“Sığacık kıyıları Akdeniz fokunun yaşam alanı”

EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi Baha Okar, sit derecesi düşürülen alanın Akdeniz fokunun yaşam, beslenme ve yavrulama alanı olduğuna dikkat çekti. Okar, bilimsel raporlar ve yıllara dayanan gözlemlerin, Sığacık kıyılarının foklar açısından hayati öneme sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, bölgenin “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Doğa parça parça korunamaz”

Basın açıklamasında, dava konusu sit derecesi değişikliğinin tek başına ele alınamayacağına vurgu yapıldı. Sığacık Marina’nın genişletilmesi projesi, Sığacık’ın kuzeyinde yapılan diğer sit derecesi değişiklikleri ve kıyı alanlarının yatırım baskısı altında olması, bütüncül bir rant ve yapılaşma tehdidi olarak değerlendirildi. Açıklamada, doğanın parçalanarak korunamayacağı belirtildi.

Uzmandan uyarı: “Tür yok olma tehlikesi altında”

Davacı yurttaşlar adına keşfe uzman olarak katılan, aynı zamanda Sığacık sakini olan Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) üyesi Mutlu Payaslıoğlu, Akdeniz foku üzerine yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Payaslıoğlu, bölgedeki fok popülasyonunun uzun yıllardır izlendiğini ve türün ciddi bir yok olma tehdidi altında bulunduğunu belirtti. Akdeniz fokunun, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında sıkı koruma altında olan türler arasında yer aldığını hatırlattı.

Yerel yönetim temsilcileri de süreci takip etti

Basın açıklamasına Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, Belediye Meclis Üyesi Fuat Gümüş ve CHP Seferihisar İlçe Başkanlığı Başkanı Rahmi Çınar da katıldı. Katılımcılar, Sığacık’ın doğal ve kamusal değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz foku yuvaları yerinde incelendi

Açıklamanın ardından mahkeme heyeti ve bilirkişi heyetiyle birlikte saha keşfine geçildi. Keşif sırasında özellikle Akdeniz fokunun yuvalarının bulunduğu alanlar, kıyı–kara bütünlüğü ve sit derecesi değişikliğinin yapılaşma baskısı yaratabileceği bölgeler yerinde incelendi. Davacı taraflar, sit derecesinin düşürülmesinin kıyı ekosistemi üzerinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Davacılar, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporda bölgenin ekolojik bütünlüğünün, Akdeniz foku yaşam alanı olma niteliğinin ve ulusal ile uluslararası koruma yükümlülüklerinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesini talep etti. Mahkemenin vereceği kararın, Sığacık kıyılarının geleceği açısından belirleyici olacağı ifade edildi.