Son Mühür / Beste Temel - İzmir’in turistik ve ticari nabzının attığı Foça’da, esnaf dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Rekabetin ve demokrasinin ön planda olduğu seçim maratonunda, mevcut başkan Sedat Özdemir güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın geleceğine yön verecek olan Olağan Genel Kurul, 23 Ocak 2026 Cuma günü Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, esnafın yoğun katılımıyla saat 17.00’ye kadar devam etti. İlçe ticaretinin temsilcileri, resmi kimlik belgeleriyle sandık başına giderek önümüzdeki dönemde kendilerini temsil edecek yönetimi belirlemek için iradelerini ortaya koydu. İki listenin yarıştığı seçim süreci, ilçedeki ticari hayatın dinamizmi açısından tarihi bir gün olarak kayıtlara geçti.

Sedat Özdemir güven tazeledi

Seçim yarışında mevcut başkan Sedat Özdemir ile yönetime talip olan Volkan Ağır karşı karşıya geldi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği oylama sürecinin ardından sandıklar açıldı ve sayım işlemine geçildi. Çıkan sonuçlara göre, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alan Sedat Özdemir, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Özdemir, bu sonuçla birlikte üyelerinden tam not alarak önümüzdeki dönem için de yetkiyi eline almış oldu. Her iki aday da sürecin nezaket kuralları çerçevesinde geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, sonuçların Foça halkına ve esnafına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

537'ye karşı 113 oy!

Sedat Özdemir'in yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu seçimde oy sayıları da belli oldu. Sedat Özdemir, 537 oy alırken, Volkan Ağır ise sadece 113 oy alabildi. 8 oyun iptal sayıldığı seçimde, Özdemir yeniden güven tazelemiş oldu.

Başkan Fıçı'nın çabaları yetmedi!

Genel kurul süreci sadece sandık yarışı ile değil, perde arkasındaki iddialarla da gündeme geldi. Seçim öncesinde kulislerde Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın sürece müdahil olduğu ve esnaf üzerinde Volkan Ağır lehine bir yönlendirme yapmaya çalıştığı iddiaları konuşulmuştu. Öte yandan, esnaf camiasının üst düzey temsilcilerinden biri olan Esnaf Odaları Başkanı Yalçın Ata’nın ise tercihini mevcut başkan Sedat Özdemir’den yana kullandığı ve desteğini açıkça belirttiği biliniyordu. Tüm bu siyasi ve mesleki görüş ayrılıklarının gölgesinde gerçekleşen seçimde son sözü yine Foça esnafı söyledi.