Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 146 kilogram yağış düşerken, 70 iş yeri sular altında kaldı. Esnaf, belediye ekipleriyle birlikte temizlik yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodlu uyarısının ardından Fethiye’de dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerleriyle seralar su altında kaldı.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otelin giriş katını su bastı. Otelde mahsur kalan turistler, çalışanların yardımıyla güvenli alana çıkarıldı. Bir esnaf, lastik botla suyla dolan sokakta kürek çekti. Bazı yollar ise trafik ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Denizin rengi kahverengiye döndü

Yağışın ardından Ölüdeniz’in turkuaz renkli denizi, karadan gelen çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Tuzla Mahallesi’nde deniz suyunun taşması sonucu caddeler sular altında kalırken, bölge sakini Eren Yılmaz eline oltasını alarak taşkın sularında balık tutmaya çalıştı. Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

Akarca Mahallesi’nde ise bir sitenin bahçesini su bastı, vatandaşlar evlerine botla ulaşmaya çalıştı. Yağışın ardından gökkuşağı oluştu, ortaya çıkan manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Belediye ekiplerinden yoğun mesai

Sabahın erken saatlerinde Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınının en çok etkilediği Dispanser Sokak ve çevresinde temizlik çalışması başlattı.

İş yerlerinde biriken su ve çamur tahliye edilirken, zarar gören eşyalar dışarı çıkarıldı. Esnaf, belediye ekipleriyle birlikte dükkânlarını temizledi. Fethiye Belediyesi, yağışın etkili olduğu diğer mahallelerde de hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yeni bir yağış uyarısına karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.