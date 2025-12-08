Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile üç tekerlekli motorlu bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 82 yaşındaki Erbil Gürül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza Turgutreis’te meydana geldi

Edinilen bilgilere göre kaza, Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

S.A. yönetimindeki 48 ATE 871 plakalı motosiklet, Ulus Caddesi’nden ana caddeye çıkış yapan 82 yaşındaki Erbil Gürül’ün kullandığı 48 BZ 582 plakalı üç tekerlekli motorlu bisikletle çarpıştı.

İki sürücü de yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırıldığında bilincinin açık olduğu öğrenilen Erbil Gürül, tedavi sırasında aniden fenalaştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Gürül’ün iç kanama geçirdiği değerlendirildi.

Motosiklet sürücüsünün 14 yaşında olduğu ortaya çıktı

Kazaya karışan motosikletin sürücüsü S.A.’nın 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Yaralanan S.A.’nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Trafik kazasının oluş şekli ve sürücülerin kusur durumu araştırılıyor.