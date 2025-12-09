Nazmi Zehra İyibilir Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği “Spora İlk Adım Projesi” kapsamında cimnastik branşıyla tanıştı. Minikler, Menteşe Spor Salonu Cimnastik Salonu’nda düzenlenen etkinlikte ilk deneyimlerini yaşadı.

Minik sporculardan renkli görüntüler

Çocuklar, eğitici ve eğlenceli ortamda cimnastiğin temel hareketlerini öğrenerek motor becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler tarafından yönlendirilen çalışmalarda spor sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi. Miniklerin etkinlik süresince sergilediği enerji ve heyecan, projenin amacına ulaştığını gösterdi.

GSB: “Spor erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlayan projelerin önemine dikkat çekerek, “GSB her zaman yanınızda. Çocukların, gençlerin ve tüm vatandaşların kullanımına açık spor tesisleriyle spora desteğimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.