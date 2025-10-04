Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezlerini temsilen yarışmalara katılan gençler, Gençlik Merkezleri Kültür Sanat Yarışması Ege Bölge Finali’nde önemli dereceler elde etti. Türk Sanat Müziği Kategorisi’nde Muğla Gençlik Merkezleri gönüllüsü Süleyman Öztaş, Ege Bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye Finali’nde Muğla’yı İstanbul’da temsil etme hakkı kazandı.

"Finallerde başarılar diliyoruz"

Popüler Müzik Lise Kategorisi’nde ise genç yetenek Ebru Umut Zengin, ikinci olarak Muğla’nın adını başarıyla duyurdu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Gençlerimizin kültür ve sanat alanında göstermiş oldukları bu büyük başarı, Muğla’mız için gurur kaynağıdır.

Türk Sanat Müziği kategorisinde Ege Bölge birincisi olarak Türkiye finaline yükselen Süleyman Öztaş’ı tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyoruz. Popüler Müzik kategorisinde ise ikincilik elde eden Ebru Umut Zengin’i tebrik ediyoruz. Muğla’nın gençleri kültür, sanat ve sporun ışığında her zaman geleceğe umut olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.