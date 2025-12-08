Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Makaralı Yay Kız Takımı, Samsun’da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi oldu. Hazal Burun, Songül Lök ve Tanem Topuz’dan oluşan takımın başarısı, Muğla’nın okçuluk alanındaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Muğla ekibinden güçlü performans

İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde 49 ilden 136 kulüp ve 839 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, Muğla’nın genç okçuları zorlu rakiplerini geride bırakarak kürsüye çıktı. 412 kadın sporcunun yer aldığı turnuvada takımın disiplinli hazırlığı ve istikrarlı atış performansı dikkat çekti.

Antrenör Sözen: “Başkanımızın desteği başarının temelidir”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı Antrenörü Ejder Sözen, elde edilen derecenin önemine vurgu yaparak, “Başkanımız Ahmet Aras’ın spora verdiği destek bizler için çok kıymetli. Sporcularımız bu destekle başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye ikinciliği gururumuza gurur kattı.” dedi.

Özpoyraz: “Gençlere yönelik yatırımlar sürecek”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, okçuluk başta olmak üzere tüm branşlarda genç sporculara yatırım yaptıklarını belirterek, “Türkiye ikincisi olan sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Spor yatırımlarımız kararlılıkla sürecek.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras’tan tebrik mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başarı elde eden sporcuları tebrik ederek, “Bu önemli derece, özverili çalışmanın ve takım ruhunun bir göstergesidir. Sporcularımızın Muğla’yı en iyi şekilde temsil etmesi hepimizi gururlandırdı.” dedi.