Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede sokak ve caddeleri göle çevirdi. Şiddetini hızla artıran yağmur, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Caddeler dakikalar içinde göle döndü

Saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, dakikalar içinde ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, mazgallar taştı ve yollarda akıntılar meydana geldi. Göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı sürücüler araç kontrolünü sağlamakta zorlandı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İki otomobil yolda mahsur kaldı

Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde yağış nedeniyle iki otomobil yolda mahsur kaldı. Araçlardan biri sürücünün müdahalesiyle yeniden çalıştırılırken, diğer araç vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. O anlarda bölgede yoğun trafik yaşandı.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İlçe genelinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağın aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.