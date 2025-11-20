Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı uygulamasında başvuruları almaya devam ediyor. Belediye, toplum sağlığını güçlendirmek ve gelecek kuşakların daha sağlıklı koşullarda yetişmesini sağlamak amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

9–45 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz aşı

Rahim ağzı kanseri, son yıllarda HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkarken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 9–45 yaş arasındaki bireylere yönelik ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattı. Aşıdan yararlanmak isteyen vatandaşların gerekli belgelerle birlikte Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunması gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi’nden destek alabiliyor.

HPV nedir?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cilt ve mukozalarda enfeksiyona yol açabilen bir virüs türüdür. Bazı türleri rahim ağzı başta olmak üzere çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirildiği için HPV aşısı, bu virüsün neden olduğu ciddi hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlar.

Başkan Aras: “Genç kuşakların sağlığını korumayı hedefliyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Toplum sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı koruyucu hizmetler sunmak, yerel yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı uygulamasını başlatarak özellikle genç kuşakların sağlığını güvence altına almayı hedefliyoruz. Son yıllarda HPV kaynaklı kanser vakalarındaki artış, bu alandaki farkındalık çalışmalarını daha da önemli hale getirmiştir. Vatandaşlarımızı hem bilinçlendirmek hem de koruyucu sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmak için ücretsiz HPV aşısı uygulamamızı hayata geçirdik. Başvurularımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir gelecek için bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.”