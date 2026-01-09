Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ocak Cuma gününe ilişkin öngörülerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklarla yağış bekleniyor.
27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ve Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava raporu detayı
Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ayrıca Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor. Öte yandan rüzgarın; Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Yurt genelinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don riski öngörüldüğünden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yoğun kar bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.
9 Ocak 2026 il il hava durumu
MARMARA
BURSA – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
MUĞLA – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA – 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
HATAY – 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
ISPARTA – 4°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR – 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA – 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
RİZE – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
SAMSUN – 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli
KARS – -1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA – 2°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN – 4°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
DİYARBAKIR – 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MARDİN – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu