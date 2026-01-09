Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ocak Cuma gününe ilişkin öngörülerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklarla yağış bekleniyor.

27 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ve Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava raporu detayı

Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ayrıca Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor. Öte yandan rüzgarın; Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Yurt genelinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don riski öngörüldüğünden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yoğun kar bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

9 Ocak 2026 il il hava durumu

MARMARA

BURSA – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE – 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR – 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

MUĞLA – 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA – 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

HATAY – 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli

ISPARTA – 4°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR – 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ – 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA – 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE – 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP – 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

RİZE – 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

SAMSUN – 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON – 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli

KARS – -1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA – 2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN – 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DİYARBAKIR – 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MARDİN – 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

