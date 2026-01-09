Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Ocak Cuma gününe ilişkin öngörülerine göre Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde aralıklarla yağış bekleniyor.

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ve Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava raporu detayı

Yağışların Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ayrıca Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor. Öte yandan rüzgarın; Marmara’nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.