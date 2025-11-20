Son Mühür- Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı yapım, iddialı başlangıcına rağmen reytinglerde düşük sonuçlar elde etti. Yönetmen ve senarist değişiklikleri yapılsa da reytinglerde anlamlı bir yükseliş sağlanamadı.
5. bölümde yayından kaldırılacak
Son bölümlerin ardından kanal ve yapım şirketi, dizinin daha fazla zarar etmemesi için final kararı aldı. Şu ana kadar 3 bölümü yayınlanan Bereketli Topraklar, iki bölüm sonra, 5. bölümde ekranlara veda edecek.
Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekmişti
Dizide geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyordu. Kadroda şu isimler bulunuyor:
Engin Akyürek
Gülsim Ali
Belçim Bilgin
Yiğit Koçak
Sarp Akkaya
İlayda Akdoğan
Zehra Kelleci
Hakan Çelebi
Bahar Süer
Gözde Demirtaş
Ekrem Şen
Mert Özbek
Final öncesi meraklı bekleyiş
Dizinin iki bölüm sonra final yapacak olması, izleyicilerin hikâyenin nasıl sonlanacağına dair merakını artırdı. Show TV’nin hızlı bir şekilde aldığı final kararı, Bereketli Topraklar’ı sezonun erken veda eden yapımları arasına ekledi.