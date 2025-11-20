Son Mühür- Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı yapım, iddialı başlangıcına rağmen reytinglerde düşük sonuçlar elde etti. Yönetmen ve senarist değişiklikleri yapılsa da reytinglerde anlamlı bir yükseliş sağlanamadı.

5. bölümde yayından kaldırılacak

Son bölümlerin ardından kanal ve yapım şirketi, dizinin daha fazla zarar etmemesi için final kararı aldı. Şu ana kadar 3 bölümü yayınlanan Bereketli Topraklar, iki bölüm sonra, 5. bölümde ekranlara veda edecek.

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekmişti

Dizide geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyordu. Kadroda şu isimler bulunuyor:

Engin Akyürek

Gülsim Ali

Belçim Bilgin

Yiğit Koçak

Sarp Akkaya

İlayda Akdoğan

Zehra Kelleci

Hakan Çelebi

Bahar Süer

Gözde Demirtaş

Ekrem Şen

Mert Özbek

Final öncesi meraklı bekleyiş

Dizinin iki bölüm sonra final yapacak olması, izleyicilerin hikâyenin nasıl sonlanacağına dair merakını artırdı. Show TV’nin hızlı bir şekilde aldığı final kararı, Bereketli Topraklar’ı sezonun erken veda eden yapımları arasına ekledi.