Son Mühür- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV, NOW TV ile dijital yayın platformları Disney+ ve Spotify hakkında toplam beş ayrı yaptırım kararı aldı. Kararlar, CHP kontenjanından RTÜK Üyesi Tuncay Keser tarafından sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Kararlar kamuoyuna sosyal medyadan duyuruldu

Tuncay Keser, paylaşımında RTÜK’ün “milli ve manevi değerler”, “şiddet” ve “genel ahlak” başlıkları altında verdiği cezalara dikkat çekti. Açıklamada, iki televizyon kanalı ve iki dijital platform hakkında ayrı ayrı yaptırım uygulandığı belirtildi.

Show TV’ye şiddet gerekçesiyle ceza

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolündeki Show TV’ye, “Veliaht” dizisinin dört farklı bölümünde yer alan bazı sahnelerde şiddetin sıradanlaştırıldığı gerekçesiyle yüzde 2 oranında idari para cezası verildi.

NOW TV’ye iki ayrı yaptırım

NOW TV hakkında iki farklı program nedeniyle yaptırım kararı alındı.

“Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin 11 ve 18 Aralık 2025 tarihli bölümlerinde, evli bir erkeğin ikinci evliliğinin konu edilmesinin; toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğu, kadınlara yönelik baskıyı teşvik ettiği ve kadın istismarını meşrulaştırdığı gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası uygulandı.

Ayrıca “Efsane Futbol” programının beş bölümünde ürün yerleştirmede ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği, ürünlere aşırı vurgu yapıldığı gerekçesiyle NOW TV’ye yüzde 1 oranında idari para cezası kesildi.

Disney+ ve Spotify’a argo ve ahlak gerekçesiyle yaptırım

RTÜK, Disney+’ta yayımlanan “Konuşanlar” programının beş bölümündeki bazı ifadeler nedeniyle platforma yüzde 2 idari para cezası verdi. Benzer şekilde Spotify’da yer alan bazı çalma listeleri ve şarkı isimlerinin argo içerdiği gerekçesiyle platforma da yüzde 2 para cezası uygulandı. Her iki platform için ayrıca, milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı bulunduğu belirtilen içeriklerin katalogdan çıkarılması yönünde yaptırım kararı alındı.

“Eşitlik ve ölçülülük vurgusu”

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, açıklamasında yayıncılık alanında yaptırımların adil ve ölçülü olması gerektiğini vurguladı. Benzer ihlaller karşısında yalnızca bazı yayın kuruluşlarına ağır cezalar verilmesinin, Üst Kurul’un tarafsızlığına ilişkin soru işaretleri doğurabileceğini belirten Keser, kurumsal güvenin korunması için eşitlik ve ölçülülük ilkesine titizlikle uyulması gerektiğini ifade etti.