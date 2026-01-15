Son Mühür- İBB'ye yönelik soruşturma için düğmeye basıldığı dönemde Ekrem İmamoğlu'nun voleybolcu Derya Çayırgan'la ilişkisi olduğuna dair iddialar gündeme gelmiş ancak kısa bir süre sonra bu iddialar rafa kaldırılmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesinde ''Voleybolcu Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti'' dediğine dair iddiaların ardından konu yeniden gündeme geldi.

Milli takıma kadar yükseldiği başarılı voleybol kariyerine nokta koyan Derya Çayırgan'ın İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınması özellikle sosyal medyada İmamoğlu'yla ilgili birliktelik iddialarının konuşulduğu bir ortam yarattı.



Savcılığa verdiği ifadesinde Ekrem İmamoğlu'yla birlikte olduğu iddialarını yalanladığı öğrenilen Derya Çayırgan'ın aktif sporculuk yaşamında doping nedeniyle spordan bir yıl men cezası aldığı ortaya çıktı.

Dopingli maddeden ceza almıştı...



CHP'deki parti içi iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle dikkati çeken isimlerden biri olan Bülent Gürsoy,

''Son iki gündür adından çokça söz edilen ve bugün 'ünlülere uyuşturucu operasyonu' dahilinde gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan geçmişte doping yapmakla suçlanmış,

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun "Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide)" gerekçesiyle, 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası almıştı.'' hatırlatmasında bulundu.