Akdeniz Bölgesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı yaz günlerinde tatilcilerin yeni adresi belli oldu. Mersin’in Anamur ilçesinde Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yer alan yaylalar, serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

BİN 700 METRE RAKIMDA HUZUR

Yaklaşık bin 700 metre rakımda bulunan Kaş, Abanoz, Akpınar, Killik ve Halkalı yaylaları, doğayla iç içe huzurlu bir tatil geçirmek isteyenleri ağırlıyor. Akdeniz kıyılarından başlayıp Toroslar’ın zirvelerine uzanan yayla güzergahı sunduğu manzaralarla dikkat çekti.

Anamur-Ermenek kara yolu boyunca uzanan güzergahta sedir, köknar ve ardıç ormanları görsel bir şölen sunuyor. Pınarlar mevkisi dinlenmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alırken, yol boyunca Akine Barajının panoramik görüntüsü ve zaman zaman görülen yaban hayatı yolculuğu farklı bir deneyime dönüştürüyor.

KIŞIN SADECE 200 KİŞİ YAŞIYOR

Yaklaşık bin 680 metre rakımdaki Abanoz Yaylası, Anamur’un en büyük ve en hareketli yaylası olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında nüfusu 5 ila 10 bin kişiye ulaşan yayla, kış aylarında ise yaklaşık 200 kişinin yaşadığı sakin bir yerleşim yerine dönüşüyor.

Sedir, köknar ve ardıç ağaçlarıyla çevrili yaylada geleneksel taş evlerle modern yapıların bir arada yer alması dikkat çekti. Bölgede market, fırın, kasap, restoran ve temel ihtiyaçların karşılanabileceği işletmeler bulunuyor.

DOĞASEVERLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Abanoz Yaylası yakınlarında bulunan Killik Göleti sessizliği ve doğal güzelliğiyle bölgenin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor. Köknar ve andız ormanlarıyla çevrili gölet, su yüzeyinde oluşan yansımalarıyla fotoğraf tutkunlarının yüzünü güldürdü.

Kaş, Akpınar ve Halkalı yaylaları ise serin iklimi, Yörük kültürünü yaşatan yaşam biçimi ve panoramik manzaralarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Sabah saatlerinde oluşan sis denizi ile gün batımında Toroslar’ın oluşturduğu siluet, bölgeyi kamp severler için cazip hale getiriyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Anamur Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir tarafından bölgede sürdürülen çekim ve tanıtım çalışmaları kapsamında yaylalar drone ve kamera ile görüntülendi. Hazırlanan görüntülerle Toroslar’ın doğal güzellikleri ve bölgenin doğa turizmi potansiyeli geniş kitlelere tanıtılıyor.

Yetkililer ise ziyaretçilere doğal alanların korunması ve çevrenin temiz tutulması yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması çağrısı yapıldı.