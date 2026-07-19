Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) üyeleri, temmuz ayına rağmen karların erimediği 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları’ndaki Sat Gölleri bölgesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

5 METRELİK DEV KAR TÜNELLERİ

Bölgenin saklı güzelliklerini keşfetmek amacıyla bir araya gelen 20 kişilik doğasever grup, zorlu ve keyifli bir parkurun ardından Sat Gölleri mevkiine ulaştı. Yaz ortasında kıştan kalma görüntülerin yaşandığı bölgede yürüyüş yapan kulüp üyeleri, eriyen karların altında oluşan 5 metrelik dev kar tünellerini gezerek fotoğraf çekti.

Doğaseverler, aynı zamanda bölgede yol açma çalışması yürüten ekiplerin zorlu mesaisini de yerinde görüntüledi.

İKİ MEVSİMİ AYNI ANDA YAŞIYORUZ

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğuna dikkat çekti. Aykut, "Temmuz ayının ortasında olmamıza rağmen İkiyaka Dağları’nda hala metrelerce kar var. YEKDASDER olarak amacımız, bölgemizin bu saklı kalmış doğal güzelliklerini hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak" diye konuştu.

Bugün 20 kişilik bir ekiple bölgede olduklarını bildiren Aykut, doğa yürüyüşünün ardından karların erimesiyle doğal yollarla oluşan 5 metrelik muazzam kar tünellerini gezdiklerini vurguladı.

ZORLU MESAİYE ŞAHİTLİK ETTİLER

Bölgedeki yol açma çalışmalarını da yerinde incelediklerini aktaran Aykut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yanda yaz mevsiminin yeşilliği, diğer yanda kışın beyaz örtüsü ve devasa kar tünelleri var; adeta iki mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Ayrıca burada vatandaşların ulaşımını sağlamak için hala karla mücadele eden ekiplerin zorlu mesaisine de şahitlik ettik ve onları görüntüledik. Tüm doğaseverleri bu eşsiz coğrafyayı görmeye davet ediyoruz"