Son Mühür- Avrupa'yı saran sıcak hava dalgasının yeni durağı komşu Yunanistan oldu.

Yunan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, pazar gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının ülke genelinde yaklaşık 3 gün sürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi öngörülüyor.

Aşırı sıcakların ardından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Son on günde Thessaloniki çevresi (Kuzey Yunanistan), Atina batısı (Mandra bölgesi), Halkidiki yarımadasıyla Crete (Girit) ve Evia adasından gelen orman yangını haberleriyle boğuşan Yunanistan'da uzmanlar, olası yeni yangınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Kuzey Afrika'dan Sahra Çölü merkezli çok sıcak ve kuru hava dalgasının, yüksek basınç sistemiyle kuzeye itilerek Yunanistan'ı etkisi altına almış durumda.

Bir sonraki durak Ege...



Yunanistan Yarımadası'nı üç gün boyunca etkisi altına alacak olan çöl sıcaklarının hafta başından itibaren rotasını Ege sahillerine çevirmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerin göre hafta başında İzmir ve Muğla'da hava sıcaklığı 38'i, Aydın'da 40'ı, Manisa'da 39 dereceyi bulacak.

Salı günü Trakya'da etkili olmaya başlayan yağışlı hava çarşamba günü tüm Trakya'yı, perşembe gününden itibaren ise Karadeniz'i i de içine alacak şekilde Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına alması bekleniyor.