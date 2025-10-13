Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Siber Suçlarla Mücadele” kapsamında son 5 gündür yürütülen geniş çaplı operasyonlarda 274 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

25 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Adana, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Aydın, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Niğde, Erzurum, Bitlis, Karabük, Kırıkkale, Tunceli, Ardahan, Hakkari, Gümüşhane, Yalova ve Batman’da yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı

Soruşturma kapsamında yakalanan kişilerin;

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttükleri,

Bu işlemler için para transferine aracılık ettikleri ve reklam faaliyetleri yürüttükleri,

“Oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” gibi sahte temalar kullanarak dolandırıcılık yaptıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri,

Çocuk istismarı içerikli görseller barındırdıkları tespit edildi.

59 kişi tutuklandı, 123 kişiye adli kontrol

Operasyonlarda yakalanan 274 şüpheliden 59’u tutuklandı. 123 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Milyonluk malvarlığına el konuldu

Operasyonlarda 10 adet kripto para soğuk cüzdanı, piyasa değeri yaklaşık 73 milyon lira olan 7 araç ve 7 tapuya el konuldu.

Bakan Yerlikaya, “Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapanların peşindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında.” ifadelerini kullandı.

“Şüpheli durumda 112’yi arayın”

Yerlikaya, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, “Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirsin. Biz gereğini yaparız.” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm emniyet personeline teşekkür etti.