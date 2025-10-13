Son Mühür- İstanbul, Balıkesir ve Kütahya'nın ardından bu kez gözlerin çevrileceği adres Muğla olabilir mi?

''Muğla neden riskli?'' sorusunu gündeme getiren Prof. Dr. Osman Bektaş,

''Muğla üç farklı doğrultuda aktif fay sisteminin kesiştiği bir yerde bulunur.

Gökova Fay Sistemi

Yatağan- Muğla Fay Zonu

Rodos-Fethiye-Burdur Fay Zonu.

Girit-Rodos Fay Sistemiyle gerilen, 4-5,9 arası deprem üreten üçlü Fay Sistemi M 6-7 üretebilir.'' hatırlatmasında bulundu.

Uşak deprem kümesi...



4,1 büyüklüğündeki Muğla-Köyceğiz depremine dikkat çeken Prof. Bektaş,

''Simav-Gediz faylarının birlikte ürettiği Uşak deprem kümesi kuzeye, batıya ve güneye Muğla tarafına doğru büyüme eğiliminde.

Girit-Rodos gerilme kaynağından kuzeye doğru yapılan stres transferi bölge faylarını (Muğla çevresi ) gerilmeyle yüklüyor.

Girit-Rodos depremselliği Muğla-Burdur- Afyon istikametinde stres transferi yaparak 1969-2002 yılları arasında Afyon Fay bloğu üzerinde M6-7 Afyon deprem kümesini oluşturmuştur.

Günümüzde benzer şekilde Girit-Rodos depremselliği kuzeye göç ederek çevre fayları tetikleyebilir.'' uyarısında bulundu.