Son Mühür - Son dönemde, birçok kişinin cep telefonuna gelen şüpheli arama ve mesaj sayısında ciddi bir artış gözlendi. Dolandırıcılar, banka, kargo şirketi veya resmi kurum gibi davranarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ve banka şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, özellikle 0850’li, 444’lü ve yabancı ülke kodlu (+...) numaralardan yapılan aramalara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Dolandırıcıların yeni yöntemi bu

Dolandırıcılar artık yalnızca tanımadığımız numaralardan değil, güvenilir görünümlü hatlardan da arama yapabiliyor. Bazı durumlarda sahte arama kimliği kullanılarak ekranda bankaların veya resmi kurumların numarasıymış gibi gösterilen çağrılar görülebiliyor. İşte o numaralar 0850’li hatlar: “Banka güvenlik birimi” ya da “müşteri temsilcisi” kılığında arıyorlar. 444’lü numaralar: Gerçek kurum numaralarına çok benzeyen sahte çağrılar yapılabiliyor. Yabancı ülke kodlu numaralar (+44, +43, +61, +370 vb.): Cevapsız bırakıp geri arandığında yüksek ücret uygulanıyor. Kısa servis numaraları (3–5 haneli): SMS üzerinden abonelik tuzağı veya zararlı link gönderimiyle dolandırıcılık yapılıyor. Türkiye'de de artış gösterdi Türkiye’de son aylarda 0850’li hatlardan yapılan banka kimlik avı aramalarında artış gözleniyor. Arayanlar “hesabınızda şüpheli işlem var” diyerek SMS ile gönderilen onay kodunu talep ediyor. İngiltere, Almanya ve Kanada’da da benzer “spoofing” vakaları bildirildi; bu ülkelerde dolandırıcılar resmi kurumların numaralarını taklit edip para transferi yaptırıyor. ABD’de ise “IRS” (vergi dairesi) veya “Amazon” adıyla gerçekleştirilen sahte çağrılarla milyonlarca dolar dolandırıldığı kaydedildi. Ne yapılmalı? Onay kodu (OTP) ya da kişisel bilgi paylaşmayın. Hiçbir banka veya kurum telefonla kod istemez.

Telefonunuzda “Spam/Numara Engelleme” özelliğini aktif edin. Android ve iPhone cihazlarda birkaç dokunuşla yapılabilir.

Operatörünüzün güvenlik hizmetlerinden yararlanın. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları “dolandırıcılık bildirimi” özelliğini kullanabiliyor.

Uygulamalara dikkat. “Kargo takip”, “ödül kazandınız” gibi görünen sahte uygulamalar kişisel bilgilerinizi çalabilir. Kritik uyarı Siber güvenlik uzmanları, dolandırıcıların son dönemde yapay zeka destekli ses ve kimlik klonlama yöntemleriyle daha inandırıcı hâle geldiğine dikkat çekti. Uzmanlar, vatandaşların “kurum adıyla arama gelse bile kimlik doğrulaması yapmadan bilgi paylaşmaması” ve mutlaka kurumun resmi hattını kendilerinin araması gerektiğini vurguluyor.