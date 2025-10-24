Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan atama kararları çekti. Yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim belli oldu. Siber Güvenlik Başkanlığı'na Türk Telekom CEO'su Ümit Önal atandı.

Diğer atama kararları şu şekilde:

- Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Muhammed Hüseyin Karabul atandı.

- Sayıştay savcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Davut Öksüz atandı.

Ümit Önal kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılmış ve ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getirmiştir. 2016 sonunda Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Türk Telekom'a katılmıştır. 2019 yılının Ağustos ayında ise CEO görevine atanarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır.