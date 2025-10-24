Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan TBMM kararı dikkat çekti. Sayıştay'da boşluk bulunan 5 üyelik için seçilen isimler belli oldu. Söz konusu kararda, "3.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 15 ve 16'ncı maddeleri hükümlerine göre, Sayıştay'da boş bulunan beş üyelik için, Genel Kurulun 22.10.2025 tarihli 10'uncu Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay üyeliklerine seçilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Sayıştay üyeliğine seçilen isimler şu şekilde:

- Eşref Edip Çiçekli (Sayıştay Meslek Mensupları)

- Necati Küçükaydın (Sayıştay Meslek Mensupları)

- Coşkun Çekiciler (Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları)

- İsmail Çobanoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları)

- Adnan Güran (Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları)