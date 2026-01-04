Son Mühür- SGK, Genç Girişimci Desteği kapsamındaki Bağ-Kur prim destekleriyle ilgili, 01.01.2026’dan önce mükellef olanların da prim desteklerini olarak iptal etti.

''7566 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81/1,k bendi 01.01.2026’dan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.'' hatırlatmasında bulunan avukat Oğuzhan Aslan bu durumdan etkilenecek başta genç avukatlar olmak üzere tüm gençler adına izlenecek yol haritasını duyurdu.

SGK'nın kararının ardından oluşan endişelere dikkat çeken Aslan,

''Değerli meslektaşlarım;

Evvela lütfen herkes bir sakin olsun. Yarın SGK kapıya timleri indirmeyecek. Kaosla acele hareket etmeyin. Yol haritasını şöyle yapalım'' diyerek 4 başlık haline yapılması gerekenleri sıraladı.



Oğuzhan Aslan'a göre izlenecek yol şöyle olmalı...



1) Genç Girişimci Desteği iki şekilde idi. Birisi 3 yıl boyunca gelir vergisinde belli bir tutara kadar istisna; diğeri 1 yıl Bağ-Kur priminin Hazine’den ödenmesi. Kaldırılan Bağ-Kur prim desteği. Gelir vergisindeki 3 yıllık (hesap dönemi) destek devam ediyor.

2) Bu destek sadece avukatlar için değildi. 29 yaşın altında olup ilk defa gelir vergisi mükellefi olacak tüm meslek grupları ve sektörler için vardı. O nedenle bence olması gereken TBB’sinden TÜRMOB’una, Ticaret Odalarından Tabipler Birliği’ne kadar üyelerinin bu hakkı zayi olan tüm meslek birlikleri ve odaların birlikte hareket etmesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’ya baskı yapılarak, 31.12.2025’e kadar mükellef olanların 1 yıl boyunca bu haklarının devamının gerektiği hatırlatılıp bu konuda bir Genelge yayımlanması istenmeli.

Bunu yargıya taşımalı...



3) Yine meslek odaları, SGM’lere gönderildiği söylenen yazıyı temin ederek dava konusu edilebilir bir işlem ise bunu yargıya taşımalı. Bu noktada menfaat ihlali şartı bakımından sorun yaşamamak adına genç girişimci olup Bağ-Kur prim desteği hakkı ihlal edilen bir kişi üzerinden bu dava yürütülebilir.

4) O sebeple bir süre bekleyin. En azından bu ay sonuna kadar. Ben birçok baro başkanı ile görüştüm. Onlar da konuyu takipte. Bireysel dava açmak için acele etmeyin. Baktık mesele çözülmüyor, bireysel dava yolunu nasıl işleteceğiz konuşuruz.