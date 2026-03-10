Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da görev yapan 56 yaşındaki Orhan Kaynak'ın vefat haberi büyük bir üzüntü yarattı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin ekibinde yer alan deneyimli isim, rutin çalışma programı içerisinde fenalaşarak acil tıbbi müdahaleye alındı.

ORHAN KAYNAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Alınan bilgilere göre üzücü olay, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde meydana geldi. Öğle yemeği esnasında aniden rahatsızlanan Kaynak için kulüp personeli vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Tesislerde bulunan sağlık görevlilerinin ilk kontrolü neticesinde tecrübeli antrenörün kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Sağlık ekipleri tarafından hızla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne nakledilen Orhan Kaynak, derhal yoğun bakıma alındı. Uzman doktorların uzun süren çabalarına rağmen 56 yaşındaki spor adamı kurtarılamadı. Bu gelişme, bordo-mavili ekipte ve genel spor kamuoyunda derin bir yas tablosu oluşturdu.

ORHAN KAYNAK KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1 Mart 1970 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelen Orhan Kaynak, futbol dünyasında efsaneleşen "Kaynak Kardeşler" ailesinin en küçük üyesiydi. Profesyonel kariyerine Adanaspor'da adım attı. Sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, daha sonra Samsunspor formasıyla gol yollarındaki etkisini kanıtlayarak büyük kulüplerin radarına girdi.

"KÜÇÜK ORHAN" LAKABIYLA HAFIZALARA KAZINDI

1993 yılında Trabzonspor'a imza atması, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kadrodaki diğer Orhan (Çıkırıkçı) ile ayrım yapılması için kendisine "Küçük Orhan" lakabı verildi. Bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında Aston Villa'ya attığı gol ve 1994-1995 sezonundaki Türkiye Kupası gol krallığı unvanı, unutulmaz başarıları arasında yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK VE ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Sırasıyla Beşiktaş, Kocaelispor ve Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda da görev yapan Kaynak, aktif futbolu 2007'de Sarıyer'de bıraktı. Antrenörlük hayatına Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak başlayan spor adamı, Eskişehirspor ve Sivasspor deneyimlerinin ardından son olarak Fatih Tekke ile birlikte Trabzonspor'un başarısı için mesai harcıyordu.