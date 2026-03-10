İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Tengsiri, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini belirterek bu konuda net bir tutum sergilediklerini ifade etti.

“Yaklaşın ve deneyin” mesajı

Tengsiri açıklamasında İran’a yönelik saldırılarla bağlantılı gemilere geçiş hakkı tanınmayacağını vurguladı.

İranlı komutan, “Savaşın başında bu kararı ilan ettik ve bugün de tekrar ediyoruz. İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin” ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelere geçiş izni

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesen veya büyükelçilerini sınır dışı eden bazı Arap ve Avrupa ülkelerine ise boğazdan geçiş konusunda serbestlik tanınacağı belirtildi.

Bu ülkelerin gemilerine Hürmüz Boğazı’ndan geçişte herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı ifade edildi.

Küresel enerji güvenliği açısından kritik nokta

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

İran’dan gelen bu açıklamalar, bölgedeki gerilimin enerji piyasaları ve uluslararası deniz ticareti üzerindeki etkileri açısından yakından takip ediliyor.