ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen saat ve her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerde bulunan üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim de hayatını kaybetmişti. Süreçle ilgili olarak peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da ABD'li Senatör Richard Blumenthal ve ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temslcisi Steve Witkoff'dan geldi.

"İran'a kara birlikleri gönderme yolunda ilerliyor gibiyiz!"

İstihbarat brifinginin ardından basın mensuplarına konuşan Blumenthal, "Bu brifingden sonra öfkeliyim. İran'a kara birlikleri gönderme yolunda ilerliyor gibiyiz." ifadelerini kullandı.

Witkoff: "İsrail tek bombalık ülke!"

İsrail ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Witkoff ise, "İsrail tek bombalık ülke. Tek bomba onları ortadan kaldırır. İşte bundan dolayı bu İsrail için hayat memat meselesi." dedi.