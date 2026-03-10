British Airways, Orta Doğu’daki güvenlik durumuna bağlı olarak bazı uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki hava sahasında yaşanan istikrarsızlık nedeniyle uçuş programında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Havayolu şirketi, Orta Doğu’daki mevcut durumun yakından takip edildiğini ve gelişmelere göre uçuş planlarının yeniden değerlendirildiğini bildirdi.

Abu Dabi uçuşları yıl sonuna kadar durduruldu

British Airways’in açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yapılan tüm uçuşlar bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar iptal edildi.

Şirket, bölgedeki güvenlik koşullarının normale dönmesine kadar uçuş programının sınırlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Birçok şehirde uçuşlar askıya alındı

Havayolu şirketi ayrıca Ürdün’ün başkenti Amman, Bahreyn, Katar’ın başkenti Doha, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Dubai ve İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik uçuşların da geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bu uçuşların ay sonuna kadar iptal edildiği bildirildi.

Yolcular için alternatif seçenekler sunulacak

British Airways yetkilileri, iptal edilen seferlerden etkilenen yolcularla iletişim halinde olduklarını ve farklı seyahat seçenekleri sunduklarını belirtti.

Şirket, Orta Doğu’daki gelişmeler doğrultusunda uçuş planlarını düzenli olarak gözden geçirmeye devam edeceklerini açıkladı.

