Son Mühür- Türk iş dünyasının duayen isimlerinden, sanayi ve enerji sektörünün devlerinden Kazancı Holding’in mimarı Ali Metin Kazancı’nın vefatı, ekonomi camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayan en köklü kuruluşlardan biri olan AKSA'nın kurucusu Kazancı, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vizyoner kişiliğiyle bir dünya devini inşa eden ünlü iş insanının vefat haberi, yalnızca iş dünyasında değil, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dokunduğu binlerce kişi arasında da derin bir keder yarattı.

Ekonomi dünyasında bir devir kapandı

Ali Metin Kazancı, sadece başarılı bir sanayici değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik gücünü uluslararası arenada temsil eden en önemli figürlerden biriydi. Forbes Dergisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en zengin iş insanları" listesinde, 2 milyar doları aşan kişisel servetiyle uzun yıllardır yer alıyordu. Başarısını dürüst çalışma prensiplerine borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren Kazancı, sıfırdan kurduğu enerji imparatorluğunu Türkiye'nin en büyükleri arasına taşıyarak büyük bir başarı hikayesine imza attı. Bugün itibarıyla onun bıraktığı boşluk, hem sanayi sektörü hem de yatırımcılar nezdinde derin bir eksiklik olarak hissediliyor.

Eğitime adanmış bir ömür ve sosyal sorumluluk vizyonu

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra Ali Metin Kazancı, toplumsal faydayı her zaman ön planda tutan bir hayırsever olarak tanınıyordu. Özellikle eğitim alanına sağladığı devasa katkılarla bilinen Kazancı, memleketi Rize başta olmak üzere Malatya ve daha birçok şehirde sayısız okulun inşasını üstlendi. Genç nesillerin modern şartlarda eğitim alması için okul binaları yaptırmakla kalmayıp, Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim kurumlarına ileri teknolojik ekipman bağışları yaparak dijital dönüşüme de destek verdi. Hayır işlerini bir hayat felsefesi haline getiren Kazancı'nın bu mirası, yetiştirdiği öğrenciler ve inşa ettiği okullarla yaşamaya devam edecek.

Son yolculuğuna Karacaahmet’te uğurlanacak

91 yıllık ömrüne sayısız başarı ve iyilik sığdıran duayen iş insanının cenaze programı da netlik kazandı. Sevenlerini ve iş ortaklarını yasa boğan vefatın ardından, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceği duyuruldu. Ali Metin Kazancı’nın naaşı, ikindi namazını müteakip Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, İstanbul’un tarihi mekanlarından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Sanayi dünyasından çok sayıda ismin katılması beklenen bu veda merasimi ile Türkiye, en kıymetli sanayicilerinden birini sonsuzluğa uğurlayacak.