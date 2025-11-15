Son Mühür - Asgari ücreti aşan tüm çalışanlardan gelir vergisi kesiliyor ve sabit vergi tarifesi nedeniyle ücretliler yıl içinde hızla üst dilimlere yükseliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yüksek enflasyon nedeniyle maaş artışlarının kısa sürede değer kaybettiğine dikkat çekerek, çalışanların bazı harcamaları gider olarak göstererek daha az vergi ödeyebileceğini belirtti.

Karakaş, çalışanların diğer kesimlere kıyasla daha fazla vergi ödediğini hatırlatarak “Yüksek enflasyona bağlı olarak maaşlarda yapılan nominal güncellemeler birkaç ay geçmeden bir üst tarifeye geçiş nedeniyle hemen uçup gidiyor” şeklinde konuştu.

O vergilere dikkat çekti

Karakaş’a göre çalışanların net maaşını yükseltmenin en etkili yolu, bazı giderleri vergi matrahından düşürmekten geçiyor. Bu çerçevede özellikle özel sigorta primleri ile askerlik ve doğum borçlanmaları önemli vergi avantajları sağlıyor.

Karakaş, “Özel sigorta primlerinizi ve askerlik/doğum gibi hizmet borçlanmalarınızı vergi matrahından düşerek net maaşınızı artırabilirsiniz” dedi.

Yöntemleri anlattı

Karakaş, askerlik ve doğum borçlanmalarına ilişkin olarak şunları aktardı: “Askerlik Borçlanması: Geçirdiğiniz askerlik süresine ilişkin istediğiniz kadar gün için toplu prim ödeyebilirsiniz. Ödemeyi yaptıktan sonra belgeyi işverene teslim edin; indirim otomatik olarak başlar. Doğum Borçlanması: 3 çocuğa kadar, her çocuk için 720 güne kadar eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Askerlik borçlanmasında olduğu gibi ödemeyi yaptıktan sonra belgeyi işverene verin, indirim uygulanır.” Ayrıca Karakaş, bu ödemelerde takvim yılı sınırlaması bulunmadığını ve tüm borçlanma tutarlarının yıl sonuna kadar kesintisiz şekilde vergi matrahından düşülebileceğini belirtti. Sigorta primi avantajı Türkiye merkezli bir sigorta şirketi aracılığıyla yaptırılan hayat veya emeklilik poliçelerine ödenen primler de vergi matrahından düşülebiliyor. Karakaş, “Kural oldukça basit: Bu ödemeler, brüt maaşınızın net hesaplanmasında gider olarak dikkate alınıyor; böylece vergi tabanınızı küçültüp elinize daha fazla para geçmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı. Çocuk tanımı Karakaş, çocuk tanımıyla ilgili olarak şunları açıkladı: “Çocuk, sizinle birlikte oturan veya sizin bakımınızda bulunan; nafaka verilenler, evlat edinilenler ve ana ya da babasını kaybetmiş torunlar dahil olmak üzere, 18 yaşını doldurmamış veya öğrenim görüyor ise 25 yaşını geçmemiş çocukları kapsar.” Ayrıca krediye bağlı hayat sigortası primlerinin de indirim kapsamına girdiğini belirten Karakaş, şahıs sigortaları için ödenen primlerin “%100’ünün doğrudan vergi matrahından düşüldüğünü—tam bir vergi avantajı” şeklinde ifade etti. Bu avantajın sınırını ise şöyle açıkladı: “Aylık indirim, o ayki brüt maaşınızın %15’ini geçemez ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Faydalanmak için poliçe ve ödeme dekontlarınızı işvereninize vermeyi unutmayın.” Karakaş, mevcut uygulamada bireysel emeklilik (BES) katkı paylarının vergi indirimi kapsamının dışında olduğunu hatırlatarak şu ifadeyi kullandı: “Yıllık beyanname veren mükellefler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yıllık beyannamede, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmıyor” Yüzde 10-15 kadar artıyor TGRT Haber’de yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş, çalışanların sigorta primleri ve SGK borçlanma avantajlarını doğru şekilde kullanmaları durumunda net maaşlarını %10–15 oranında artırabileceğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.