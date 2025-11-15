İstanbul Fatih’te Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan üç turistten ikisi, gece saatlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Aynı odada kalan bir turistte ise herhangi bir belirti görülmedi. Olay, geçtiğimiz günlerde anne ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği, babanın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü trajik vakayla aynı otelde gerçekleşti.

Böcek ailesinde üç ölüm, baba yoğun bakımda

Böcek ailesinden 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyordu. Ailenin ölüm nedeni hala araştırılırken aynı otelde yeni zehirlenme şüphesi soruşturmayı derinleştirdi.

Aynı odada kalan üç turistten ikisi rahatsızlandı

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Taamart, Ayoub Hamraoui ve Reda Fakhri adlı turistler 11–12 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye turistik gezi için giriş yaptı.

Üç turistin gün boyu aynı yerlerde bulunduğu ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise yalnızca damacana sudan tüketim yaptıkları tespit edildi.

Gece peş peşe hastaneye kaldırıldılar

Mustafa Taamart’ın gece saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaştığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı,

Reda Fakhri’nin ise sabah 05.00’te mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin ise hiçbir belirti göstermediği bildirildi.

Otel yetkilisi: “Otelimizden eminiz, sadece kapalı su veriyoruz”

Otel yetkilisi Orhan Oğlak, işletmenin hijyen koşullarına güven duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok.

Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Kahvaltı servisimiz yok. Damacana ve kapalı bardak su kullanıyoruz. Gerekli yerlere durumu bildirdik.”

Oğlak ayrıca, turistlerden birinin mide rahatsızlığı bulunduğunun kendilerine iletildiğini, yemek için Ortaköy civarına yönlendirildiklerini ifade etti.

Soruşturma Cinayet Büro tarafından yürütülüyor

Olayla ilgili incelemeler Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, gözetim ve tetkiklerin devam ettiği öğrenildi.