Son Mühür - Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken sosyal medya hesabından yapay zeka ile üretilmiş bir video paylaştı. Videoda, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran lideri Ali Hamaney ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu sahne performansı eşliğinde “sihirbazlık gösterisiyle ortadan kaldırdığı” kurgulanıyor. Paylaşımın sonunda Milei’nin bu sahneleri alkışladığı görüldü.

Dış politika eğilimi

Göreve geldiği günden bu yana ABD ve İsrail’e yakın bir dış politika izleyen Milei, İran’a yönelik sert açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Bu paylaşım, liderin mevcut dış politika yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.