Cezaların okunması sırasında sanıklardan biri, kendisi hakkında verilen karara sert tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, ilgili sanığın salondan çıkarılmasına karar verdi. Jandarma görevlilerinin sanığı dışarı çıkardığı sırada darp edildiği öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından diğer sanıklar da duruma tepki göstererek bağırmaya başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonu adeta kaos ortamına döndü. Sanıkların sandalyeler fırlattığı, jandarmanın ise copla müdahale ettiği ve salona biber gazı sıktığı belirtildi. Yaklaşık yarım saat süren arbedenin ardından, yoğun biber gazı nedeniyle aradan bir saat geçmesine rağmen duruşma salonuna girilemediği öğrenildi. Olayların başlamasıyla birlikte mahkeme heyetinin salonu terk ettiği, bazı sanıkların ise heyete yönelik sert ifadeler kullandığı aktarıldı.