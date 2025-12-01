Son Mühür - Kütahya’nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi: AFAD, sarsıntının 10,3 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı veriler
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gediz (Kütahya)
Tarih:2025-11-30
Saat:11:36:37 TSİ
Enlem:39.03778 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:10.3 km
Naci Görür'den ilk yorum
Korkutan depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Görür, paylaştığı mesajda Kütahya’daki depremle ilgili değerlendirmelerini şöyle aktardı:
''Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü , lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor.''