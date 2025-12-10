Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, sosyal yardım alan bireylerin işgücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan önemli bir istihdam teşvikini detaylandırdı. Kurt'un açıklamasına göre, şartlı eğitim, sağlık, gıda, barınma, gebelik yardımları ile eşi vefat etmiş kadınlara ve muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir kez faydalanmış ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devletçe ödenen kişilerin sigortalı olarak işe alınması halinde, bir yıl süreyle SGK işveren prim hissesinin tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Bu teşvikin temel amacının, sosyal yardım bağımlılığını azaltarak istihdamı teşvik etmek olduğu belirtildi.

İstihdam teşvikiyle sosyal dayanışma güçleniyor

Sosyal politikaların, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri gidermede ve yoksul kesimleri desteklemede kilit rol oynadığını ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Yavuz Kurt, bu çerçevede 2016 yılından bu yana yürürlükte olmasına rağmen yeterince bilinmeyen bir istihdam teşviki bulunduğunu aktardı. Kurt, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan bu yardımlara örnek olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından sağlanan şartlı nakdi destekler, eşi vefat eden kadınlara, muhtaç asker ve öksüz/yetim çocuklarına yönelik yardımlar ile barınma ve gıda desteklerini gösterdi.

Teşvikten faydalanma şartları ve kapsamı

Uzman Kurt, bahsedilen nakdi sosyal yardımları alan kişilerin istihdam edilmesi durumunda, sigorta primlerinde yüzde 56'ya ulaşan oranlarda indirim sağlandığını kaydetti. 3294 sayılı Kanun'un Ek 5'inci maddesinde düzenlenen bu teşvikten yararlanma şartları şöyle sıralandı:

İşe başlama tarihinden önceki son bir yıl içerisinde belirtilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa faydalanmış olmak.

İkamet edilen hanede Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin devlet tarafından ödeniyor olması.

Sigortalının İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında yer alması.

Sigortalının, eski adıyla SSK, yani 4/1-a kapsamında özel sektör işverenleri tarafından istihdam edilmesi.

Bu koşulları sağlayan sigortalılar için teşvik, işe başladıkları tarihten itibaren tam bir yıl süreyle geçerli oluyor. Kurt, işverenlerin bu destekten faydalanabilmesi için yasal süreler içinde beyannamelerini sunmaları ve vadesi geçmiş herhangi bir prim borçlarının bulunmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşveren maliyetlerinde önemli düşüş: Yıllık 64 bin TL destek

Söz konusu teşvikin, işverenlerin personel maliyetlerini kayda değer ölçüde düşürdüğünü vurgulayan Yavuz Kurt, destek kapsamında sigortalının prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılandığını belirtti.

Kurt, güncel rakamlarla teşvikin somut etkisini şu şekilde açıkladı: "Bilindiği üzere SGK primi şu anda yaklaşık yüzde 37,75 seviyesindedir ve bu oran 2026 yılının başında yüzde 38,75'e yükselecektir. Bu teşvik sayesinde, asgari ücretli bir sigortalı için ödenmesi gereken toplam SGK primi 9 bin 817,08 TL iken, işverenler SGK'ya yalnızca 4 bin 420,94 TL ödeme yapmaktadır. İşverenlerin faydalandığı teşvik tutarı, bir sigortalı için aylık 5 bin 396,14 TL'yi, yıllık bazda ise 64 bin 753,68 TL'yi bulmaktadır."

Alt işverenler ve başvuru süreci

Bu prim desteğinden, alt işverenler tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılar için de yararlanılabildiğini ifade eden Kurt, alt işverenlerin yalnızca kendi sigortalılarından kaynaklanan, asıl işverenin ise hem kendi hem de alt işverenlerin sigortalılarından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması gerektiğini hatırlattı.

İstihdam teşvikinden faydalanmak isteyen işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) e-SGK uygulaması üzerinden başvurularını yapabileceği belirtildi. Başvurulara, www.sgk.gov.tr/e-SGK sistemine giriş yapılarak "İşveren/İşveren İşlemleri" ekranındaki "Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi" menüsü aracılığıyla erişilebiliyor.