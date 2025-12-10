Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye’de en fazla veteriner hekim istihdam eden ilçe belediyelerinden biri olan Karşıyaka Belediyesi, sahipsiz hayvanların sağlığı ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarıyla son bir yılda önemli bir yol kat etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hizmetler kapsamında; 24 bin 730 muayene, 4 bin 304 kısırlaştırma, ile birlikte yapılan diğer müdahalelerle toplam 39 bin hayvana hizmet verildi.

Onlarca sahipsiz hayvan sahiplendirildi, acil müdahale hattına yapılan başvurular hızlı şekilde sonuçlandırıldı. Mahallelerde gönüllülerin desteğiyle toplu kısırlaştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca ruhsat başvurularında uygulanan mama bağışı sayesinde 25 tondan fazla mama toplandı. Yaza Merhaba Partisi ve Patili Dostlar Şenliği gibi etkinliklerle farkındalık artırıldı.

Sevgi ve farkındalık merkezine dönüşen yeni tesis

Geçen Ekim ayında açılan Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam ve Bakım Merkezi, Karşıyaka’nın hayvan refahı çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını açtı. Yaklaşık 5 dönümlük alanda kurulan merkez; geniş barınma alanları, sosyalleşme bölümleri ve ziyaretçilere ayrılan donatılarıyla kapsamlı bir bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Tesis, aynı zamanda sahiplendirme çalışmaları ile farkındalık eğitimlerinin de merkezi haline geldi. Açılışından bu yana 12 okul grubu tesisi ziyaret ederek eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı. Okul ziyaretleri için 0 (549) 260 01 36 numaralı telefondan randevu alınabilir; sahipsiz bir hayvana yuva olmak isteyen vatandaşlar tesisi ziyaret edebilir.

Başkan Yıldız Ünsal: “Bu sadece görev değil, vicdani sorumluluk”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sahipsiz can dostlara yönelik çalışmalara verdikleri önemi şu sözlerle ifade etti:

“Sahipsiz can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için yalnızca bir görev değil; aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Bu bakış açısıyla hem hizmet kapasitemizi artırıyor hem de toplumun her kesimini bu duyarlılığa ortak etmeye çalışıyoruz.”

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Ünsal, 2025 yılı boyunca hizmetlerin daha da güçlendirilerek sürdürüleceğini belirtti: “Hep birlikte, Karşıyaka’nın geleceğini insanıyla, doğasıyla ve tüm canlılarıyla daha yaşanabilir hale getireceğiz.”