Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Son Mühür TV’de yayınlanan Gündem Ötesi programında gazeteci Hasan Çölmekçi, İzmir gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çölmekçi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya yönelik bazı çevrelerde yürütülen eleştirilerin ötesine geçen yıpratmaya yönelik kampanyaların olduğunu hatırlattı. Çölmekçi, Saygılı hakkında kamuoyunda oluşan ortak kanaatin “Olumlu ve İzmir’in yararına politika üreten bir figür” olduğunu ifade etti. Saygılı’nın İzmir’e hizmet eden bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyleyen Çölmekçi, “İzmir’in özlenen tablosu bu” değerlendirmesinde bulundu.

“Saygılı, AK Parti içinde dengeleri belirliyor”

Programda Bilal Saygılı’nın parti içindeki konumuna değinen Çölmekçi, Saygılı’nın klasik AK Parti anlayışının ötesine geçen bir çalışma modeli olduğunu söyledi. Saygılı hakkında “görevden alınacak” iddialarına da değinen Çölmekçi, ortaya atılan haberlerin hangi yayın organlarından servis edildiğinin açıkça görüldüğünü ifade etti. Saygılı’nın bu iddialara “Sayın Cumhurbaşkanımız ‘bırak’ diyene kadar görevi bırakmam” sözleriyle yanıt verdiğini belirten Çölmekçi, “Bu, Saygılı’nın kalıcı olduğu anlamına geliyor. Bence bazıları boşuna kürek çekiyor” ifadeleri kullandı.

“İzmir kazanır ama taraflar aynı masada değil”

İzmir’in 25 yıldır CHP tarafından yönetildiğini hatırlatan Çölmekçi, buna karşın merkezi iktidarın AK Parti olduğunun altını çizerek iki tarafın iş birliği yapmasının kente katkı sağlayacağını söyledi. Çölmekçi, kentteki körfez sorununa dikkati çekerek bakanların inceleme için İzmir’e geldiğini ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu ziyaretlerde yer almamasının “olumsuz bir görüntü oluşturduğunu” dile getirdi. Çölmekçi, körfezle ilgili 15 maddelik bir değerlendirme çıktığını hatırlatarak “Bu durum İzmir adına ciddi bir eksiklik” dedi. Çölmekçi, İzmir’de parti gözetmeksizin belediyelerin hizmet süreçlerinde AK Parti’nin de katkı sunmak istediğini, bu nedenle Saygılı’nın engelleyici değil aksine iş birliğine açık bir çizgi izlediğini dile getirdi.